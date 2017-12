¡En forma y con éxito!

Monterrey, Nuevo León

A principios del 2017 se propuso darse tiempo para hacer más ejercicio y Carlos Rivera lo cumplió: ahora tiene un cuerpo atlético y cada vez que puede lo presume en redes sociales.

Para el cantante no es fácil ejercitarse en medio de las giras de promoción o de conciertos, aunque él mismo no sabe ni cómo lo ha logrado.

“Los tours a veces no me lo permiten. No es nada fácil con todo este ajetreo poder hacer una rutina. Sin embargo, sí es algo que he logrado y que forma ya parte de mi vida. Siempre ha sido un propósito y este año más que nunca lo conseguí”, expresó Carlos.

En cada hotel en el que se hospeda busca de inmediato el gimnasio para poder cumplir con sus rutinas.

“Donde sea. De pronto se puede, de pronto no, pero procuro que sí se pueda”, comentó entre risas.

Esto depende también de la ciudad en la que esté. A veces considera hacer algo de cardio al aire libre.

“Sobre todo hay que darme tiempo cuando me llegan invitaciones como la que me hizo mi amigo el fotógrafo Uriel Santana para fotografiarme para una campaña en San Miguel de Allende. Ahí a uno no le queda más que estar lo más ejercitado posible”.

El artista fue parte del evento “Latidos de mi tierra”, donde figuras como Bárbara Mori, Montserrat Oliver y Galilea Montijo posaron en locaciones de esa ciudad.

“Justamente estas fotos fueron de las que estuvimos compartiendo con mucha alegría y mucho orgullo de ser mexicanos y de tener lugares tan bellos como San Miguel de Allende”.

Durante el año Carlos también publicó algunas imágenes en traje de baño.

“Sí, ahora anduvimos un poco más audaces”, dijo entre risas.

A DESCANSAR

Además de que Navidad la pasó en familia, el fin de año Rivera estará en Tlaxcala rodeado de su gente y agradeciendo a Dios por tantas bendiciones recibidas.

“Por fin voy a poder hacer lo que no hice durante todo este año: estar un buen tiempo con mi familia. Estoy con muchas ganas de poder compartir con ellos estas fechas tan importantes como es el Año Nuevo”, expresó.

Carlos quiere estar en casa, pero también quiere darse tiempo para viajar.

“La gira ‘Yo creo tour’ queda cerrada oficialmente y me dedico a descansar. Quiero tomarme un tiempo más en enero para salir de viaje, estar de vacaciones y reponer energías para 2018”, concluyó.