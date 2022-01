En febrero, todos a las aulas

La directora de un preescolar en la colonia Vicente Guerrero, señaló al respecto: "Todavía están de vacaciones los estudiantes, pero aquí nos pusimos de acuerdo con los padres de familia para iniciar con la limpieza, hubo quienes si cooperaron y otros que no porque son de bajos recursos, la escuela necesita mucho mantenimiento, aparte está lo del servicio del agua que falla, no sabemos si habrá o no regreso, pero tenemos que acercarnos lo más posible".

Hasta el momento Reynosa cuenta con un promedio de 360 escuelas autorizadas a lo presencial, entre públicas y privadas, siendo preescolares, primarias y secundarias del nivel básico.

Pero son mayoría las que esperan en las próximas semanas el regreso presencial. "La mayoría de padres coincide en que es mejor regresar ya que en casa hay problemas con el internet, la comunicación no es la misma ni los conocimientos, pero tenemos que esperar la fecha autorizada, parece que será en febrero", agregaron directivos.

Por su parte el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) continúa con el desarrollo de un censo, que permita evidenciar cuántas escuelas están en condiciones de regresar y cuáles tienen pendientes.

Para lo presencial, es obligatorio separar mobiliario, definir espacios de ingresos, salidas, clausurar áreas de juego, recreación, habilitar baños, además de poner un filtro sanitario con prueba de temperatura, limpieza de calzado y uso de cubrebocas.

Durante la mas reciente visita del secretario de educación a Reynosa, Mario Gómez Monrroy, se hizo énfasis en que el regreso presencial proyectado para febrero sería para todas las escuelas.

Aunque por el momento no se ha dejado en claro si sería obligatorio para los estudiantes asistir.