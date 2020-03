En Europa la vida transcurre con normalidad: tamaulipeca

El Mañana / Staff.- A pesar de contar con más de 5 mil casos confirmados de coronavirus en Europa la vida en países como Inglaterrra y Francia la vida transcurre con total normalidad.

Lo anterior de acuerdo a la experiencia vivida por Carmen Martínez una tamaulipeca que se encuentra actualmente de vacaciones en Europa, quien indicó que la vida transcurre con normalidad en al menos 5 países que ha recorrido en ls últimos días.

Las medidas que fueron tomadas en estos casos fue la suspensión de vuelos con destino a Italia donde actualmente la contingencia por el coronavirus provocó cancelaciones de partidos y afectaciones a funcionarios públicos.

"Aquí la vida esta totalmente normal, la gente está por las calles en los teatros, el metro, los aeropuertos están con normalidad" expresó Carmen Martinez.

En países como Inglaterra, el uso de cubrebocas es solo para personas que cuenten con un padecimiento o enfermedad, ya que portarlo con un estado de salud normal podría generar multas indicó Carmen.

"En Inglaterra nos pusimos un cubrebocas, un oficial del aeropuerto se nos acercó y nos preguntó si teníamos una enfermedad, nos dijo que el usarlo cuando la salud está bien puede causar pánico a la población por lo que te pueden aplicar una multa" agregó Carmen Martínez.

La vida transcurre con normalidad en ciudades como Praga, París, Londres, y Madrid además los precios de los alimentos, transportes y hospedaje se mantiene de forma normal, esto de acuerdo a la temporada del año.

La gente está normalmente en los restaurantes, en los teatros, en el metro, nosotros no hemos visto filtros, ni revisiones médicas, en el caso de las personas que tienen un problema respiratorio si se debe usar cubrebocas.

"Todos están de forma normal como si no estuviera pasando nada, los de migración nos han tratado super bien, en el aeropuerto no hay filtros no hay nada aquí parece que no pasa nada ni en los hoteles" expresó.