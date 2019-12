En estas últimas declaraciones, Zellweger achaca todos sus males al trabajo

La actriz Morfydd Clark, quien hizo una breve aparición en la serie His Dark Materials, formará parte del elenco de The Lord of the Rings, serie que prepara Amazon Prime, reportó Variety.

De acuerdo con fuentes, Clark encarnará a una joven versión de la elfa Galadriel, personaje interpretado por Cate Blanchett en las trilogías de películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, de Peter Jackson, y que será principal en la producción.

MÁS CONFIRMADOS

Otros artistas que ya fueron confirmados para el reparto del programa son Markella Kavenagh, Joseph Mawle y Maxime Baldry; hace unas semanas se informó que el actor Will Poulter, quien sería protagonista de la serie, ya no formaría parte de esta por problemas con sus horarios.

La producción será desarrollada por el equipo de escritores J. D. Payne y Patrick McKay, y tendrá a Bryan Cogman, del equipo de Game of Thrones, como productor consultor, y al cineasta J. A. Bayona como director de algunos episodios.

LA PRODUCCIÓN

The Lord..., que será producida por Amazon Studios en cooperación con The Tolkien Estate and Trust, HarperCollins y New Line Cinema, división de Warner Bros. Entertainment, contará historias previas al primer libro de la trilogía de J. R. R. Tolkien, La Comunidad del Anillo.