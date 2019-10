En espera de trasplante de riñón

Guadalajara, Jalisco.- Tras haber sido hospitalizado en 2018, Julio Preciado será sometido a un trasplante de riñón en enero.



El cantante de música de banda afirma que su estado de salud es de cuidado debido a la insuficiencia renal que padece, aunque se muestra optimista.

"Para que se acaben las especulaciones, no me estoy muriendo. Sí estoy enfermo, sí necesito un trasplante, pero no es una enfermedad que me va a causar la muerte de inmediato", aclaró en entrevista.

Preciado explicó que su mamá tuvo el mismo problema, sin embargo, ella murió de un paro cardiaco.

INACTIVO POR UN TIEMPO

"Mi trasplante será en enero, estaré unas semanas inactivo, tal vez un par de meses, pero después de eso ya hay planes con Banda El Recodo para girar", adelantó, sin ofrecer más detalles de la operación.

El intérprete formó parte de "La Madre de Todas las Bandas" de 1992 a 1998, cuando fungió como voz principal, y colaboró en ocho producciones de estudio, entre ellas Desde El Cielo y Para Siempre.

En 1999 formó su propia banda, Perla del Pacífico, misma que lo sigue acompañando en escena.

"Entre los muchachos de Banda El Recodo y yo siempre ha existido una gran amistad y respeto".

La agrupación se presentó el sábado en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, con motivo de la celebración de sus 80 años de trayectoria, y tuvo como invitado a Preciado.

COMPADRE DE "EL PRÍNCIPE"

Además de amigo y colega, "El Príncipe de la Canción", quien murió el 28 de septiembre, fue compadre de Julio Preciado, tras bautizar a su hija Yuliana hace 20 años.

"Me dolió mucho ver cómo se pelearon sus hijos antes y ahora que está muerto. Qué bueno que finalmente pudieron traer sus restos a México.

"Mi compadre y querido amigo José Sosa fue padrino de mi hija. Convivimos mucho, tuvimos una amistad muy bonita, aunque desde hace meses ya no sabíamos mucho de él".

Julio Preciado afirmó que le dolió mucho ver cómo se pelearon sus hijos antes y ahora que está muerto y que extraña a su compadre con quien tuvo una bella amistad de años.