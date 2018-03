En una de esas Peña Nieto se refería a mí: AMLO

NOTICIAS RELACIONADAS Pide Peña Nieto honradez en su sucesor Andrés Manuel López Obrador afirmó que "en una de esas" el Presidente Enrique Peña Nieto se refería a él cuando hablaba de que solo ve a un candidato con los atributos de honradez y experiencia.



Tras reunirse con la estructura de Morena en Guanajuato, el tabasqueño fue cuestionado sobre si el Mandatario se está metiendo en el proceso electoral, sin embargo, aseguró que no haría acusaciones.



-¿A quién se refería el Presidente cuando dice que sólo ve honradez y experiencia en un candidato, se refería a usted?, le preguntaron.



"Pues no sé, a lo mejor sí, en una de esas", respondió.



Ante la insistencia sobre qué opinaba de los dichos del Presidente agregó: "Como no aclaró, no sé sabe a quién se refiere, porque si habla de corrupción, están implicados otros candidatos, entonces ¿a quién se refiere?".



"En una de esas está él pensando qué es lo que más le conviene al pueblo de México, pero no creo que se haya referido a los candidatos del PRIAN porque esos están acusados de corrupción, pero yo no quiero meterme en eso".



Insistió en que no hablará mal de nadie, incluso, aseguró, retomará una expresión que se hizo famosa hace 18 años.



"Lo que diga mi dedito. ¿Te vas a pelear? Lo que diga mi dedito. ¿Vas a contestar que te faltan pantalones? Lo que diga mi dedito", bromeó.



Ante las declaraciones del Presidente Donald Trump de que en México hay buenos y malos candidatos, López Obrador celebró que el estadounidense sólo haya dicho eso.



"Eso que dijo es una generalidad, y qué bien que sólo dijo eso", comentó.



"Nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos extranjeros y siempre hemos dicho que las elecciones en México es un asunto que vamos a resolver pacíficamente, democráticamente, los mexicanos. Entonces, yo recomendaría a los candidatos y partidos que hagan campaña en México, en los pueblos, que se hable con la gente, que se recoja los sentimientos de los mexicanos".