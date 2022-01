En el limbo cientos de reynosenses: más covid, 0 vacunas

EL MAÑANA constató que aún con las bajas temperaturas, fuertes vientos y lluvias, los ciudadanos llegaron a los módulos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) número 7, al Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y al Auditorio Municipal.

"No puede ser posible que se hayan terminado las vacunas, a mi me dijeron que viniera hoy viernes, estoy pagando dos camiones y fue en vano, hasta que llegue aquí me entere que no hay dosis, ahora tengo que regresarme y quién sabe cuándo vayan a traer más vacunas", comentó María Fernanda, de la colonia Juárez.

De acuerdo al esquema oficial; la campaña de reforzamiento al Covid-19 se aplicaría del 24 al 28 de enero, e iba dirigida para mayores de 40 años, así como rezagados de todos los rangos de edad, a través de la marca Aztrazeneca.

Pero debido a la aplicación de casi 70 mil dosis, se suspendió un día antes.

"Dicen que avisaron pero realmente no sabemos dónde pusieron eso, porque en las páginas del gobierno no está, no es justo, somos muchos los afectados, hay quienes ya recorrieron las tres sedes y nada", comentaron los ciudadanos.

En el caso del Cbtis 7, dentro de las puertas apareció un cartel con la frase "No hay vacunas".

El anuncio, también fue sorpresivo para vendedores ambulantes y taxistas.

"Hasta el medio día llegaron como 400 personas o más preguntando por la vacuna, lo único que les decimos es que no habrá hasta nuevo aviso, que estén chocando páginas oficiales, que se retiren", exponían.

¿HASTA CUÁNDO?

-De acuerdo a información oficial, a Reynosa llegarán nuevas dosis contra el Covid-19 en los próximos días, dirigidas a rezagados y reforzamientos.

-El anuncio se hará a través de las plataformas de la Delegación de Programas para el Desarrollo de Tamaulipas.

Los contagios del Covid-19 en Reynosa y Tamaulipas continúan al alza, según cifras oficiales.

...Y acumula Reynosa 15 mil 845 contagios

Por Rubén Hernández

El Mañana / Staff

Al igual que en el estado de Tamaulipas, en ciudades como Reynosa continúan incrementando los contagios de Covid-19 y hasta el pasado jueves ya sumaban 15,845, con 1,455 fallecimientos por el mismo motivo.

De acuerdo con la más reciente tarjeta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud en el estado, en la entidad ya suman 125,480 casos confirmados así como 7,128 fallecimientos por complicaciones del mismo Coronavirus incluidos los de la variante Omicron. El reporte incluye también 13,522 activos.

En el caso de esta fronteriza ciudad, se confirman además 2,217 activos en tanto que Matamoros, tiene ya 23,701 casos, 999 defunciones y 4,082 activos.

En lo que se refiere a municipios como Tampico, confirma 17,043 contagios, 957 decesos y1,407 activos.

Por su parte, Victoria reporta 17,043 casos confirmados, 619 fallecidos y1,279 activos.

Las cifras de ciudades vecinas como Río Bravo, son: 2,365 casos confirmados, 201 muertos y 431 activos.

REITERAN LAS ADVERTENCIAS

- Las autoridades de la Secretaría de Salud en Tamaulipas encabezadas por Gloria de Jesús Molina Gamboa, reiteraron el llamados a la comunidad tamaulipeca para que continúe manteniendo las medidas contempladas en el protocolo de Salud para así ir disminuyendo contagios y fallecimientos por Covid-19.

- La vacunación y dosis de refuerzo, juegan un papel preponderante en el plan para reducir el impacto de la enfermedad.

Debido a la premura del aviso, la mayoría de ciudadanos no se enteró del término de vacunas, algunos recorrieron las tres sedes.