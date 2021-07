En el gobierno federal no hay corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que en su gobierno no se tolera y no hay corrupción, y afirmó que las denuncias de actos de corrupción no han quedado impunes.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que ya se puede sacar pañuelo blanco en señal de que no hay corrupción en el Poder Ejecutivo.