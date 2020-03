¡En el círculo de espera!

Junto con el inicio de la temporada, los sueldos de los peloteros de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se retrasarán.

Ante el anuncio del aplazamiento de la campaña como una medida de prevención para evitar la propagación de coronavirus, las franquicias de la LMB se apegarán al reglamento y harán los pagos correspondientes a su roster en cuanto empiecen a jugar.

"De hecho nosotros tenemos un chat de dueños y acordamos que cada club lo manejara como quisiera manejarlo, cada club habla con sus peloteros y cada club se va a arreglar con ellos pero, por lo que veo es que todos estamos en la situación de que cuando empiece la Liga van a empezar a ganar.

"Definitivamente así le vamos a hacer, creo que también nos afecta a nosotros porque tenemos patrocinadores que en caso de que no se llegara a jugar, ese patrocinio hay que devolverlo, entonces realmente no sabemos que va a pasar. La gente del gobierno de Guanajuato nos ha dicho que ellos creen que en 12 semanas todos va a volver a la normalidad, eso para nosotros es mucho y no hay una sustentabilidad", explicó Mauricio Martínez, presidente de Bravos de León, en entrevista telefónica.

Desde 2018 se estableció en las asambleas del circuito veraniego que el tope salarial para los jugadores, sin importar su nacionalidad, era de 10 mil dólares (244 mil 232 pesos) mensuales.

"Lo que te puedo decir es que se espera hacer una temporada de 102 juegos, entonces no tendrá ninguna afectación hasta el día de hoy para los jugadores porque lo único que sería es que en lugar de cobrar en abril como estaba previsto, cobrarán en mayo y en ese sentido el monto a cobrar es el mismo", comentó Othon Díaz, presidente de Diablos Rojos del México.