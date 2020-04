En el 2022, ni pensarlo

Seguir aplazando los Juegos Olímpicos no es una opción para Japón.

"Tanto nuestros socios japoneses como el Primer Ministro me dejaron muy claro que Japón no podría gestionar un aplazamiento más allá del próximo verano. No puedes posponer todo eso indefinidamente como lo harías con un torneo de tenis o un partido de futbol", aseguró el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, quien indicó que la decisión de posponer Tokio 2020 un año se tomó en tiempo y forma, pese a las presiones para cancelar el certamen.

"Solo había dos opciones: los Juegos tendrían que cancelarse, como algunas personas exigían por razones emocionales, en parte comprensibles, o posponerse. Pero ceder ante esas demandas emocionales y cancelar los Juegos habría significado destruir el sueño olímpico para 11 mil deportistas de 206 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de Refugiados", insistió para el diario alemán WELT.

Hace algunos días Toshiro Muto, el principal directivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que no podía garantizar que la justa se realizará el próximo año debido a las dificultades que representará estabilizar al mundo, tras la contingencia que se vive a causa del nuevo coronavirus.

"Nuestro equipo de trabajo y la OMS nos están guiando. La OMS apoyó nuestra elección del verano de 2021 como la nueva fecha y ha asegurado al Primer Ministro japonés su ayuda para que los Juegos sean un éxito", comentó Bach.

"Nuestra prioridad sigue siendo la salud de los atletas y todos los demás involucrados en los Juegos, así como la contención del virus. Esto continuará guiando toda nuestra toma de decisiones", aseveró.