En el 2018 hubo 18.46 por ciento menos defunciones

Cd. Victoria, Tam.- Este año el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) espera una disminución en el número de defunciones provocadas por accidentes luego que el año pasado se logró una reducción del 18.46 por ciento respecto a los años 2016 y 2017, indicó el doctor Alejandro García Barrientos, subsecretario de Promoción de la Salud.

En específico el funcionario de la SST se refirió al período vacacional de Semana Mayor, "generalmente en esta temporada aumenta entre un cinco y un diez por ciento más que en las temporadas normales, el año pasado tuvimos una disminución considerable de mil cien casos que se presentaban en 2016-2017 y al 2018 solo fueron 897 defunciones por accidente".

El doctor García Barrientos presidió este jueves la instalación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes con motivo del período vacacional de la temporada, "por eso recomendamos a la ciudadanía no manejar cansados, no manejar usando el teléfono, no manejar con una situación como bebidas alcohólicas al mismo tiempo, entre otras cosas".

Recordó que no solamente los automovilistas son las víctimas por esta situación sino también ciclistas y transeúntes pueden resultar afectados por no respetar las normas básicas de educación vial, "también aumenta el número de personas por la temporada y por eso hay un ligero aumento de peatones accidentados", el uso del celular al volante es otra situación que propicia este tipo de accidentes en los últimos años, aunque recordó que no se cuenta con una estadística precisa que hable al respecto.

Finalmente reiteró que "hemos disminuido en Tamaulipas el número de accidentes sin embargo todavía hay 897 reportadas en el 2018, al día de hoy, 2019, van 40 casos ya reportados como defunciones por accidentes y quisiéramos que no haya ninguna en Tamaulipas, por eso pedimos a la ciudadanía que tome las medidas de seguridad necesarias".

