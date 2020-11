En edad productiva 70% de infectados

El 70 por ciento de las personas diagnosticadas con coronavirus en Tamaulipas forman parte de la clase trabajadora lo que pone a este sector como el más afectado por la pandemia.

De acuerdo con información consultada en las bases de datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en total son poco más de 30 mil 206 tamaulipecos los que cuentan entre 18 a 64 años de edad los que fueron diagnosticados con coronavirus.

Respecto a las muertes, dentro de edad productiva son un total de mil 675 los tamaulipecos los que perdieron la vida con una confirmación de coronavirus como la causa, siendo el grupo de 55 a 59 años de edad el de mayor registros con 388 muertes.

Los casos positivos y muertes de personas en edad productiva pueden ser una causa en la disminución en la productividad de la entidad, esto debido a que en la mayor parte de los casos son personas que cuentan con un trabajo o son sustento de una familia.

Uno de estos casos es don Miguel quien desde hace más de 20 años se dedica a la venta de elotes y trolelotes en las calles de cuatro colonias de Ciudad Victoria quien después de 3 semanas de estar en su casa por coronavirus hoy por fin logró regresar a su trabajo.

"De la enfermedad me fue bien, a pesar de mi edad, yo creo que fue por que no fumo y no tomo, pero pues esos días no hubo entrada de dinero, viví de lo que mis hermanos y mis hijos me llevaron" expresa el comerciante de 60 años de edad.

PÉRDIDA DE INGRESOS

La pérdida de ingresos para Héctor en 3 semanas de enfermedad fue poco mas de 3 mil pesos, lo cual se suma a la disminución de ingresos que registró en sus labores durante todo el año producto de la pandemia.

"Yo lo que le diría a la gente es que se cuide, que cuide a su familia por que la enfermedad es una cosa, el trabajo es otra, la verdad está muy difícil la situación en las 2", expresó.

Una de las afectaciones provocadas por los casos positivos de coronavirus son el pago de incapacidades por pare del Seguro Social, en donde se realizó el pago de poco más de 114 millones de pesos en incapacidad a casos sospechosos o confirmados de coronavirus en el Estado.