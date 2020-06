En duda Igor

El Atlético Reynosa tiene el camino libre para intentar retener a su goleador, el brasileño Igor Neves Alves, quien llegó al futbol mexicano por medio de los Correcaminos UAT pero no entra en planes del club naranja para el próximo torneo.

Con 14 tantos Igor fue el sublíder de goleo individual en el torneo que recién finalizó en la Liga Premier, nada mal para ser su primera participación. Su efectividad y su edad (21 años) lo convierten en un elemento muy rentable para el conjunto fronterizo.

El delantero sudamericano manifestó públicamente su intensión de continuar con el conjunto tamaulipeco, se sabe que la directiva también está interesada en renovarlo pero ahora el tema lo tendrá que cerrar su promotor y todo dependerá del rumbo que tome el equipo (Liga de Expansión o Liga Premier).

"Mis derechos federativos son propiedad de Correcaminos, entonces deberá ver que planes existen para mí, de lo contrario me gustaría seguir en Atlético Reynosa, donde me sentí a gusto y todos me trataron de maravilla", comentó en entrevista para el sitio oficial de la Liga Premier.

"Claro, si me preguntan a mi donde me gustaría jugar en el próximo torneo te digo que en la Liga de Desarrollo con Atlético Reynosa, escucho que existen muchas opciones, pero primero vamos a ver que se decide. La experiencia en Liga Premier fue formidable, es una categoría con mucha calidad", agregó el jugador amazónico.

De confirmarse la llegada del Atlético Reynosa a la nueva Liga de Expansión, Igor Neves estaría ocupando uno de los 8 lugares para futbolistas mayores de 23 años, esto por ser extranjero.