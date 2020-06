En donde sea, menos en Boston

En cada uno de sus contratos, Torii Hunter se encargó de poner una cláusula que le impidió cumplir su sueño de jugar en Boston.

¿La razón? El legendario jardinero de los Mellizos de Minnesota fue una víctima recurrente de los insultos racistas en Fenway Park, casa de las Medias Rojas, equipo al que Hunter enfrentó en numerosas ocasiones a lo largo de sus 18 temporadas como profesional.

"Fui llamado la palabra con ´N´ una centena de veces en Boston. No dije nada al respecto porque la gente diría: ´Oh, es un militante, miente, eso no sucedió´. No, sí sucedió. Todo el tiempo. Desde los niños pequeños y adultos a sus lados que no hicieron nada al respecto.

"Así que en cada contrato que tuve incluí una cláusula para nunca ser cambiado a Boston. No por la gente, no por los jugadores, no por la franquicia.

Fue porque si están sucediendo cosas de esa naturaleza y es permitido por la mayoría de la gente, no quiero estar ahí. Y siempre quise jugar para ellos. Apesta", aseguró Hunter para ESPN, agitando más las aguas en medio de la crisis que se vive en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd.

Fue en 1947 cuando las Grandes Ligas pusieron fin a 50 años de segregación racial con el debut de Jackie Robinson con los Dodgers de Brooklyn, quien fue elegido por el gerente general Branch Rickey no sólo por su habilidad en el diamante, sino porque sabía que Jackie era capaz de responder a los insultos y amenazas con buen juego e inteligencia emocional.

Robinson ganó el Novato del Año y labró su camino al Salón de la Fama y el de muchos otros a la inmortalidad.

"Queremos ser claros, nuestro juego tiene cero tolerancia por el racismo y la injusticia racial". "La realidad en la que la comunidad afroamericana vive con miedo o ansiedad por la discriminación racial, los prejuicios y la violencia es inaceptable", aseguró Grandes Ligas en un comunicado.

La confesión de Hunter no solo exhibió la insuficiente tolerancia en los parques de Grandes Ligas, sino que abrió la duda: ¿qué otros jugadores han autolimitado sus carreras por problemas raciales?