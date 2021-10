En día para duendes y trucos, convierta seguridad en placer

Use un disfraz que le quede bien y evite los demasiado largos o holgados para evitar tropiezos y caídas.

Así es como se descomponen las lesiones:

El 48% estaban relacionados con el tallado de calabazas;

El 27% se debió a caídas al colocar o quitar adornos, tropezar con los disfraces o caminar mientras hacía el truco o trato;

El 25% de las lesiones incluyeron laceraciones, ingestiones y otras lesiones asociadas con disfraces, calabazas o decoraciones, y reacciones alérgicas o erupciones cutáneas.

Entre los heridos, el 56 por ciento eran adultos de 18 años o más, el 44 por ciento eran menores de 18 años y alrededor del seis por ciento de todas las lesiones fueron en niños de dos años o menos.

Evite lesiones siguiendo estos consejos de seguridad de la CPSC:

Deje la talla de calabaza a los adultos.

Los niños ayudantes pueden tomar una cuchara y sacar el interior o usar un marcador para trazar el diseño.

Las luces que funcionan con baterías o las barras luminosas se recomiendan para la decoración y son la opción más segura. Sin embargo, si usa velas de llama abierta, manténgalas alejadas de cortinas, decoraciones y otros combustibles que puedan incendiarse. Nunca deje velas encendidas desatendidas.

Use una escalera cuando cuelgue o quite las decoraciones, y solo use luces cuya seguridad haya sido probada por un laboratorio de pruebas reconocido. Revise cada juego de luces, nuevas o viejas, para ver si hay enchufes rotos o agrietados, cables pelados o deshilachados o conexiones sueltas. Deseche los juegos de luces dañados.

Use un disfraz que le quede bien y evite los disfraces demasiado largos o holgados para evitar tropiezos y caídas.

Los disfraces con telas sueltas y fluidas también pueden ser un peligro de incendio cuando están cerca de llamas abiertas. Los disfraces hechos de tela de poliéster o nailon, y no de tela pura de algodón o rayón, reducen el peligro. Sin embargo, cualquier tela puede quemarse si entra en contacto con una llama abierta.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC) está encargada de proteger al público de riesgos irrazonables de lesiones o muerte asociados con el uso de miles de tipos de productos de consumo.

Las muertes, las lesiones y los daños a la propiedad causados por incidentes con productos de consumo le cuestan a la nación más de 1 billón de dólares al año.

El trabajo de la CPSC para garantizar la seguridad de los productos de consumo ha contribuido a una disminución en la tasa de muertes y lesiones asociadas con los productos de consumo durante los últimos 40 años.

Una última cosa, asegúrese de seguir los consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y su jurisdicción local. COVID-19 todavía acecha, así que sepa cuándo usar una máscara, no una máscara de disfraz de Halloween, sino una máscara protectora.

