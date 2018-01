EN DESVENTAJA

Guadalajara, Jalisco

Sin descartarse para luchar en base a la fortaleza de su sistema colectivo, Matías Almeyda volvió a enviar un nuevo mensaje de conciencia para su afición, ante la desventaja que ve en los planteles que sí se reforzaron, comparado con su Rebaño que apuesta por jóvenes.

“Ponerme acá y decirles que estamos a la par de cualquier equipo es mentirle a la gente; sí que nuestro esfuerzo está igual o intacto como ha estado siempre, pero realmente los demás están reforzados mejor que nosotros”, declaró el “Pelado”, al respaldar la solicitud de paciencia que el martes envió Edwin Hernández a la afición, ante el nuevo mal arranque del equipo.

“Hay una realidad que es esa, tenemos un plantel corto, lleno de jóvenes, por diferentes circunstancias se ha ido jugadores importantes, pero estamos creyendo en un proyecto y hay que bajarlo a la realidad para que nuestra gente sepa desde nuestro lugar, que obviamente vamos a luchar e intentaremos jugar de la misma manera pero a diferencia de los demás planteles que se han reforzado, nosotros hemos apostado por diferentes motivos por nuestra cantera, por nuestros jóvenes y los procesos son un poquito más lentos, pero sí, es una realidad (que está corto)”.

El pastor rojiblanco enumeró a los equipos que a su juicio, hoy están mejor armados que el chiverío.

“Hoy digo que viéndolo así, están Monterrey, Tigres, el mismo León, América, Cruz Azul, Pumas, Querétaro, Santos y bueno, nosotros lucharemos con lo que tenemos, con nuestros jugadores, con nuestro sistema pero siendo conscientes de que los demás equipos se han reforzado mejor”, mencionó el timonel rojiblanco.

No obstante, Almeyda está consciente de que los resultados son la principal exigencia del entorno Chiva y si estos no llegan, su gestión sería cuestionada.

“Acá tuvimos entrenando a la Sub 18 y a la Sub 20 ayer porque el proyecto acá es que todos jueguen de la misma manera, y que cuando lleguen a Primera, ya lleguen formados como jugadores de Primera y no tenerlos ahí para terminar de formarlos, esa es la realidad que tenemos hoy, obviamente el que corre el riesgo acá soy yo, porque si los resultados no llegan, estaré en boca de todos para darme el empujoncito final”, argumento.

¿Y en algún momento te has sentido en riesgo, de sólo esperar ese empujoncito?

“No, nunca lo he sentido de parte de Jorge (Vergara) al contrario, siempre está su apoyo y su interés porque estemos bien, pero también pienso en positivo, en que no va a suceder”, respondió.