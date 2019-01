En desacuerdo AMLO con aprobación de Guardia

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está satisfecho con la aprobación de la minuta para conformar la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, porque se eliminaron temas como dejar que el Ejército y Marina apoye con la seguridad pública mientras se conforma la nueva corporación.

"No estoy satisfecho, ya ven que me gusta llamar las cosas por su nombre", expuso.

En conferencia de prensa reprochó a los diputados federales la eliminación del transitorio sobre que, en tanto se consolida la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas apoyen con la seguridad pública del país.

"Se quitó ese transitorio y prácticamente va a quedar igual, como si fuese una reedición de la Policía Federal que sabemos no funcionó, no por culpa de elementos sino que desde que se creó, en el gobierno de Ernesto Zedillo, no se le dio fuerza", expresó.

López Obrador pidió a los senadores que reincorpore ese transitorio, ya que ahora la discusión pasa al Senado de la República.

"Como pasa al Senado queremos que se reincorpore ese transitorio. El transitorios habla que de manera transitoria, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército y la Marina ayudarnos", expuso.

También pidió al Senado que se contemplen otros temas que fueron eliminados en la aprobación, particularmente en lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, formación y la definición con claridad sobre la facultad del Ejército y Marina para invertir en asuntos de seguridad pública, "eso debe quedar claro".

SE CUMPLE CON LOS TRATADOS

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que en San Lázaro se mantendrán atentos a lo que determine el Senado, como cámara revisora, en las reformas en materia de la Guardia Nacional y listos para abordar el tema en un nuevo periodo extraordinario.

"Los contenidos de la reforma aprobada son los que generaron el consenso para conseguir la mayoría calificada; coincidimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que la propuesta puede ser mejorada y estaremos atentos a lo que determine el Senado de la República", afirmó.

En un comunicado, subrayó que, en caso de que el artículo transitorio referido por el presidente de la República sea aprobado e incluido por el Senado, los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Haremos Historia buscarán los votos necesarios para su aprobación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que están abiertos a continuar con el proceso legislativo que ahora está en la colegisladora y, si es el caso, analizar las modificaciones que se consideren pertinentes para darle paz y seguridad a los mexicanos.

"Vamos a seguir explorando todos los planteamientos sin restricciones de ninguna índole y buscar los consensos para que se pueda dotar al país del marco constitucional que permita conseguir la paz y la tranquilidad del pueblo de México", refirió.

El morenista sostuvo que los diputados están conscientes de que el responsable de la seguridad es el presidente de la República "y debemos darle al país el marco constitucional que sea funcional y efectivo para conseguir la paz y la seguridad".