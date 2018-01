En deplorables condiciones el estudiante hospitalizado

Ciudad de México

“Marco está irreconocible”, lamentaron familiares de Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años de edad. El estudiante se encuentra hospitalizado; la prioridad es que se recupere, puesto que a un día de haber regresado con sus padres, no habla y no sabe dónde está, comentaron algunos de sus parientes.

“Está irreconocible, no tanto por los golpes, está ido, no reconoce a nadie, no habla y no sabe ni en dónde está. Su estado [de salud] no nos dice que realmente él haya llegado hasta allá. Una persona, con las facultades en las que está, no hubiera llegado hasta Tlalnepantla”, dijo vía telefónica uno de los parientes de Marco quien pide que no se publique su nombre.

Para la familia, algunos hechos no cuadran en la versión oficial de que Marco fue localizado en Tlalnepantla. Después de que las fotografías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lo mostraron desorientado, y lo confirmaron sus papás cuando lo volvieron a ver. Además presenta lesiones físicas y sicológicas, señalaron sus familiares. Por el estado en que lo encontraron y los diferentes cambios de ropa que se ven en el material gráfico que les presentaron, les parece difícil creer que llegó solo al Estado de México.

“En las fotos que ellos enseñan, cuando lo tenían en el Ministerio Público [aparece con] playera blanca y pants azul con gris; cuando sale hay una foto con playera azul; cuando lo encuentran los policías trae suéter azul y pantalón negro, bastante dañado. Al MP de Tlalnepantla ya llega con chaleco, playera negra, pantalón negro, hasta más limpio de la cara. Una persona desaparecida no se va a cambiar tantas veces en doce horas”, expresó.

Desaparición forzada. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), quien ha llevado el caso, dijo que el suceso configura “todos los elementos” para demostrar que la detención fue una desaparición forzada.

Lamentó que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México haya presentado los policías que detuvieron al estudiante como las “víctimas que lloran frente a las cámaras” puesto que es una forma de revictimizar a Marco Antonio y a su familia.

Aseguró que está en espera de una investigación interna puesto que todavía hay “mucho que responder” sobre el caso.

“El delito de desaparición forzada está documentado, la propia autoridad reconoció la participación de elementos [policiacos]. La ley de desaparición forzada es bastante explícita: hubo participación de policías, negativa de presentarlo a la autoridad, ocultamiento de información. Se configuran todos los elementos”, señaló.