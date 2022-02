En defensa del placer de la lectura

"Entre todos los libros que he escrito y publicado sobre el tema de la lectura, que no son pocos, considero éste un libro de emergencia, no sólo porque lo escribí a lo largo de estos meses de confinamiento producto del Covid-19, sino, y sobre todo, porque la cultura escrita está en un momento de gran riesgo no únicamente por la crisis editorial que trajo consigo la pandemia, sino también por el resurgimiento de la epidemia ideológica y moralista.

"Ésa", prosigue, "que ve en los libros no tanto sus virtudes literarias como sí sus posibilidades de uso para el adoctrinamiento político, sobre todo entre aquellos lectores que, cándidos o no, están dispuestos a creer ciegamente que los libros y, con ellos los autores y los lectores, deben estar al servicio del poder y sus delirios", advierte el también crítico literario y editor. En el trasfondo de sus palabras está el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien el año pasado declaró que el Gobierno, con la Estrategia Nacional de Lectura, asumía la lectura como un ejercicio que fomentaba las relaciones sociales; no un acto individualista de goce, sino como un análisis profundo sobre las semejanzas y diferencias con los demás; bajo ese entendimiento, dijo, se estaría formando a sujetos críticos que busquen la emancipación de sus pueblos.