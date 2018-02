En contra Decio de eliminar descenso

Cd. de México.- Tanto Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, como Yon de Luisa, director de la candidatura de México para el Mundial del 2026, se mostraron en contra de tener una Liga MX sin ascenso y descenso.



"Por lo que me ha comentado el presidente de la Liga, hay varias propuestas, varios escenarios, esto se ha venido analizando en el seno del Comité de Desarrollo Deportivo, que habrá de ser estudiado en los próximos días y que será decidido en una Asamblea de la Liga, por ahí de mediados de marzo", explicó De María este viernes en el Estadio Azteca.



"Yo creo que el espíritu del futbol es precisamente eso, el subir y bajar, es un principio prácticamente universal, pocas Ligas en el mundo no lo tienen, eso no hay que perderlo de vista y eso tiene que estar reflejado en el documento final que presente el Comité de Desarrollo Deportivo".



En las últimas semanas, se ha manejado que no habrá ascenso y descenso para la próxima temporada, pero eso todavía se decidirá en la Asamblea de la Liga.



Yon de Luisa, quien también es director del Comité ejecutivo de futbol de Televisa, aseguró que más que ponerle candado a la Liga MX, se buscará profesionalizar más los ascensos y descensos de clubes.



"Nosotros definitivamente no apoyamos el cierre de la Liga, estaremos trabajando en el Comité de Desarrollo Deportivo como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, en la generación de propuestas", apuntó.



"Queremos una Liga en donde sí exista ascenso y descenso, donde se cumplan los requisitos, eso es fundamental, que los equipos que quieran ascender tienen que cumplir los cuadernos de cargos, en donde al final del día podamos cumplir las mejores plazas con los mejores equipos, tanto en Liga de Ascenso como en Primera División, yo creo que a todo el futbol mexicano nos conviene que exista inversión confiable, que el que entre sepa a qué se está comprometiendo y que todos estos sean de largo plazo, así que apoyaremos las propuestas así como lo tenemos el día de hoy".