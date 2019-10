En Cuajimalpa no quieren de vecina a Layda Sansores

Ciudad de México.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, denunció la falta de cooperación de la edil de Álvaro Obregón, Layda Sansores; dijo que es difícil trabajar en zonas límites ya que, incluso, la yucateca le adjudica colonias que no le corresponden a su administración.

"Hace algunos días la alcaldesa [Sansores San Román] señalaba que en su territorio, en San Gabriel, en concreto con los límites con la alcaldía Cuajimalpa, se cometía un asalto y en redes sociales expresamente manifestaba que era culpa de Cuajimalpa que hubiera un asalto ahí, que a ella no le tocaba.

"A la alcaldesa desde aquí le digo que conozca bien su territorio si quiere gobernar, porque desconoce por completo lo que gobierna", expresó el priista.

Rubalcava Suárez lamentó que Layda Sansores culpe a Cuajimalpa por no cuidar esa área; sin embargo, el edil de Cuajimalpa consideró que los tiempos no están para echar culpas y la policía ya resguarda la zona, pero le pidió a su homóloga de Álvaro Obregón que ya no les siga señalando zonas que no les corresponden, pues la policía a su cargo no se da abasto.

"Pero no se preocupe, alcaldesa, ya estamos vigilando ese pedacito que le toca, sólo le pido de favor que no quiera, el día de mañana, que le cuidemos todo Álvaro Obregón", comentó.

CRITICA

Tras la reacción de Sansores San Román con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública después de su comparecencia el miércoles, Rubalcava Suárez dijo que no sólo fue irrespetuosa con el Congreso local, sino que es una bajeza que se haya comportado como se comportó.

Dijo que pareciese que la morenista no entiende las jerarquías en la Ciudad y la posición que representan los diputados y mucho menos la de esa comisión.