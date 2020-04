¡En Cruz Azul ya no saben a quién poner!

Después de cuatro jornadas en la eLiga MX, Cruz Azul es el único que equipo que ha perdido todos sus encuentros, algo que ha generado burlas y comentarios de todo tipo en la afición del futbol mexicano y aunque no es algo que les robe el sueño, algunos futbolistas como Rafael Baca piensan que vendría bien un cambio en el control aunque "ya no saben a quién poner".

"Ya no sabemos a quién poner, pensamos en poner a Siboldi, porque la gente joven o la que decía que jugaba bien no le está yendo bien", mencionó el mediocampista entre risas.

Por otro lado, cuando se le preguntó al jugador celeste si él podría entrar al "quite" por la Máquina en la eLiga MX comentó que no es lo suyo pues desde que tiene hijos ya no juega mucho videojuegos.

"Yo no (Juego FIFA), ya después de que llegaron los hijos es difícil retomar los tiempos de FIFA, ahora le dedicas más tiempo a la familia, sólo espero que alguno se haga el lesionado para que entré alguno de los jóvenes o un hacker que nos ayude", finalizó.