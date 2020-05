En crisis por Covid, AMLO y Trump critican a la prensa

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la pandemia del Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, han coincidido en sus críticas hacia el papel que desempeñan los medios, cuestionamientos que se han intensificado en esta pandemia por las coberturas e investigaciones periodísticas sobre el tema.

En el caso del Mandatario mexicano, por lo menos en los últimos 30 días, en dos ocasiones ha fustigado las investigaciones de la prensa internacional desde la tribuna de sus conferencias en Palacio Nacional. Este viernes el Presidente acusó que diarios famosos como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País mienten y calumnian, por lo que les pidió hacer una autocrítica a su trabajo.

"Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, New York Times, Washington Post, Financial Times y El País. Muy famosos, pero sin ética, por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad, porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación".

El Titular del Ejecutivo fustigó también la manera en que medios nacionales e internacionales han mostrado situaciones de angustia, dolor y tristeza por la pandemia. "Eso no sólo es en México, es mundial, porque hay una crisis como parte de la decadencia, no sólo en la economía, no sólo hay una crisis de bienestar social, de valores, por la falta de ética por el manejo de la información".

El pasado 11 de mayo el Presidente también se lanzó contra medios internacionales, al acusar que The New York Times era un diario famoso, pero con poca ética. Esto por un reportaje en el que el diario estadounidense cuestionaba la manera en la que el gobierno federal registraba el número de personas fallecidas por Covid-19.

El presidente López Obrador dijo que no se había hecho un buen trabajo y que "actuaron de manera tendenciosa, faltó ética". Señaló que tras el reportaje, sus adversarios "los conservadores o sus voceros, periodistas, intelectuales orgánicos, políticos corruptos, como en nado sincronizado" se lanzaron en su contra.

Antes el 6 de mayo, López Obrador inició su conferencia explicando una nueva pandemia denominada "infodemia", que está relacionada con la proliferación de noticias falsas en redes sociales; un "virus" que se transmite y que produce desinformación, alarma y, desde luego, aseguró, busca afectar la convivencia social.

Mientras que el 5 de mayo exigió a los directivos de Facebook y Twitter que transparenten sus ingresos y revelen quiénes, supuestamente, son los clientes que contratan bots en estas plataformas.

Trump contra los medios

A su vez, la relación de Donald Trump con la prensa siempre ha sido desafiante. Apenas este viernes el mandatario criticó a los medios por no dar la cobertura que él esperaba en torno al Obamagate, catalogado por él mismo como "el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos". "Gracias a Fox por cubrir, supremamente, el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos: Obamagate. Noticias falsas: CNN y el propio MSDNC de Concast (...) están avergonzados y no saben qué hacer", dijo en Twitter.

Siguió: "Asimismo, The New York Times y The Washington Post son una desgracia para el periodismo. Todas son noticias falsas y lo saben mejor que nadie. La historia se está desarrollando y no es una imagen bonita para el periodismo", añadió.

Las acusaciones de Trump contra el expresidente Obama son porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la semana pasada los cargos penales contra Michael Flynn, quien fue asesor de seguridad de Trump y en 2017 mintió a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre sus vínculos con Rusia.

También en esta semana el magnate tuvo un nuevo cruce con la prensa, luego de reclamarle a la reportera del canal CBS Weijia Jiang que vaya a "preguntarle a China" por la situación del coronavirus. La reportera de origen asiático le recriminó que le planteara eso, ante lo que Trump decidió poner fin de forma abrupta a la conferencia.

Apenas el pasado 4 de mayo la campaña del mandatario estadounidense publicó un video con un montaje de Star Wars, donde se ve la cara del gobernante sobre el cuerpo del maestro Yoda decapitando a dos guardias con los nombres de las cadenas CNN y MSNBC en sus cascos.

Pero la cadena de televisión CNN y otros medios de comunicación estadounidenses son blanco habitual de los ataques del presidente estadounidense, que suele referirse a ellos como "noticias falsas".

Unos días antes el viernes 24 de abril, Trump concluyó sin aceptar ninguna pregunta su rueda de prensa diaria, un gesto sin precedentes desde que empezó la crisis del coronavirus, que llegó después de 24 horas de polémica por su sugerencia de inyectarse desinfectante para tratar la enfermedad.

Después tuiteó: "Cuál es el propósito de tener ruedas de prensa en la Casa Blanca cuando los medios de comunicación parciales no hacen más que preguntas hostiles y después rechazan informar de la verdad o de los hechos en forma precisa. Obtienen índices de audiencia récord, pero el pueblo americano no recibe nada más que noticias falsas. ¡No vale la pena el tiempo y el esfuerzo!".