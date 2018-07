En crisis Hospital de Guerreo

Inaugurado en marzo de 2012 por el entonces Presidente Felipe Calderón, el Hospital General "Raymundo Abarca Alarcón" de Chilpancingo, Guerrero, enfrenta una grave crisis que ha derivado en un mal servicio para el público usuario.

Francisco Ramírez García, médico ginecólogo de este nosocomio, lo resume así: "no tenemos guantes y muchas veces ni pastillas de paracetamol".

Familiares de los enfermos también denunciaron que la farmacia no está abastecida y que cuando los pacientes requieren un medicamento de urgencia deben conseguirlo en una farmacia privada.

"Tenemos que viajar casi 4 kilómetros con el riesgo de que en ninguna de las farmacias privadas haya el medicamento que se requiere", relató el padre de un paciente.

Además, otros usuarios señalaron que se opera al borde de la capacidad y que algunos enfermos son atendidos en pleno pasillo, en camillas que son habilitadas como camas.

Hace seis años, cuando fue puesto en marcha el hospital, las autoridades aseguraron que ofrecería atención de tercer nivel y que beneficiaría a una población de 500 mil personas de 29 municipios de la zona Centro, Montaña Baja y Montaña Alta de Guerrero.

Sin embargo, a la fecha opera en precarias condiciones y subutiliza los recursos que le fueron asignados.

El hospital, que tuvo una inversión de 500 millones de pesos, cuenta con 200 camas y seis quirófanos. Pese a la falta de recursos, ofrece servicios de medicina interna, medicina general, traumatología, pediatría, dermatología, oftalmología, tecocirugía y cirugía oncológica.

Cuando fue inaugurado, las autoridades federales presumieron la habilitación de un área especializada en la atención de personas quemadas, pero dicha zona nunca funcionó.

Asimismo, se anunció la adquisición de un helicóptero que sería utilizado como ambulancia aérea, pero la unidad Agusta AWIIMK11, matrícula XC-LKX, que pagó la Secretaría de Salud en 36 millones de pesos, nunca fue usada para ese propósito.

Aunque se compraron ocho ambulancias, solamente funcionan 3 y el resto se encuentran varadas en el estacionamiento.

Por si fuera poco, un grupo de enfermeras lamentó que sólo se cuente con tres intendentes para realizar el aseo de todo el edificio.

"No hay medicamentos, no hay sutura y en las salas de tococirugía, nos van dando a cuentagotas el material. Si no hay insumos no podemos dar una atención médica de calidad ", insistió el médico Francisco Ramírez.

En los últimos seis meses, subrayó, se ha agudizado la falta de insumos médicos y el Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, dijo, miente al asegurar que el hospital está abastecido en un 80 o 90 por ciento, porque en realidad apenas recibe 5 por ciento de lo requerido.