En crisis en el campo; recortes casi lo matan

El Gobierno Federal debe fomentar la producción para que la gente tenga más, no que el gobierno le dé más, sino que tenga más producción y tenga más valor agregado . José Manuel Argüello Rey, presidente del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 162

Tampico, Tam.- El campo enfrenta difícil situación económica por el recorte presupuestal, el cual está enfocado a una función social en vez de incentivar la producción por lo que afecta a este sector, dijo José Manuel Argüello Rey, presidente del Consejo Distrital de162 que comprende los municipios de Altamira, González y Mante.

Dijo que son varias circunstancias, las que les afectan, "una de ellas es la disminución del presupuesto enfocado al campo, porque están haciendo una función social en vez de una función productiva y en vez de mejorar la producción intentan ayudar al que menos tiene, pero el que menos tiene es precisamente porque no trabajó y eso es un círculo vicioso".

Y es que aseveró que quienes menos tienen es porque no están trabajando las tierras, precisamente porque así lo han decidido desde hace mucho tiempo y no por falta de recursos.

"El Gobierno Federal debe fomentar la producción para que la gente tenga más, no que el gobierno le dé más, sino que tenga más producción y tenga más valor agregado".

Refirió que eso les afecta a los productores porque no les motiva a seguir trabajando con las ganas que deberían de tener.

Indicó que en Tamaulipas se siembra un millón y medio de hectáreas al año y hay un hato ganadero de un millón y medio de animales, pues el área ganadera es más grande que la agrícola.

"Pero todo el sector agrícola está afectado por un lado por la mala asignación del presupuesto, digo mala porque enfocarla a la producción es buena pero está enfocada al interés social pero no incentiva la producción, ni agrícola, ni ganadera y lo otro que nos afecta es el clima que es algo con que no podemos lidiar, porque nos llueve cuando no debe y nos deja de llover cuando debe y las temperaturas están demasiado altas o demasiado bajas".

Señaló Argüello Rey que definitivamente los productores y agricultores no dejarán sus tierras, pues están acostumbrados a resistir hasta el último momento, peor en caso de ser así, seguramente serán otras manos las que las trabajen, pero seguramente lo harán con menor producción, pues a nadie la gusta perder.