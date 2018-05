En compás de espera cursos a emprendedores

Río Bravo, Tam.- Personas emprendedoras, que quieren iniciar un negocio, pero no saben como o temen no invertir de manera óptima sus recursos y que desean un crédito estatal, aún no han sido beneficiada por el Fondo Tamaulipas con los cursos.

La ofician de FT en esta localidad, aún no retoma la capacitación para los emprendedores que estén por iniciar o ya hayan iniciado un micronegocio.