En comercial para el Super Bowl

Ciudad de México.

Sarah Jessica Parker y Jeff Bridges dan nueva vida a un par de personajes famosos para un anuncio benéfico que se transmitirá durante el Super Bowl.

La actriz repite su papel de Carrie Bradshaw de 'Sex and the City' y Bridges aparece como 'The Dude' en un comercial de Stella Artois que busca recaudar dinero para combatir la escasez de agua. El anuncio de 45 segundos se lanzó el lunes y será televisado el domingo durante el Super Bowl.

Habrá muchos hombres bebiendo durante el Super Bowl, así que por qué no comprar una cerveza que le haga bien al planeta y al mundo", dijo Bridges.

La campaña 'Pour It Forward' es una iniciativa entre la marca de cerveza y Water.org, una organización cofundada por el actor Matt Damon. Ambos donarán entre uno y 12 meses de agua limpia a alguien en un país en desarrollo, en base a la cantidad de Stella Artois adquiridas.

Bridges dijo que existe una 'necesidad tremenda' para la iniciativa, mientras que Parker la calificó como 'un esfuerzo importante y potencialmente impactante'.

Parker dijo que ella y Bridges disfrutaron la reunión de sus personajes.