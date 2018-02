‘En casa hay que sumar siempre de tres puntos’

Jugando en casa, los tres puntos siempre serán una obligación para el Atlético Reynosa, al menos así lo siente el mediocampista Edgar Villegas, quien confía en que el equipo logrará este sábado su tercer triunfo.

“En casa vamos bien y nos tenemos que hacer muy fuertes, siempre lo he dicho, nos tenemos que hacer respetar como locales, en casa son tres puntos los que tenemos que sacar siempre”, afirmó el camiseta 27, que llegó como refuerzo para este torneo procedente de los Mineros de Zacatecas del Ascenso Mx.

Al cuestionarle ¿por qué el equipo no ha mostrado aún su mejor versión? dijo.

“Nos estamos acoplando a nuestra cancha que está un poco mal, pero tenemos que tratar de respetar lo que hacemos en cada entrenamiento, y acoplarnos más para dar mejores partidos”.

Villegas ya se estrenó con la camiseta del Atlético, además es de los jugadores que más minutos ha visto en este torneo (268). Hoy será titular ante el León pero no se siente más que nadie.

“Muy contento porque ya me estrené y mi gol fue aquí en casa, en un partido importante (contra Loros), pero no por eso me siento seguro de estar en la alineación titular, tengo que seguir trabajando y mientras me toque estar dentro le voy a poner todas las ganas, si me toca estar en la banca de igual forma apoyando a los compañeros, pero muy contento por estar sumando minutos”, expresó.

Además de ser un jugador encarador, ya mostró buena pegada de larga distancia por lo cual espera estremecer las redes nuevamente.

“No soy un goleador pero si aprovecharé cada oportunidad que me quede, hay que ser contundente”, finalizó.