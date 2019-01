EN BUSCA DE LOS MEJORES

Jugar en el emparrillado del AT&T Stadium de Arlington, Texas (casa de los Vaqueros de Dallas) es un sueño que podrán cumplir algunos jugadores de tamaulipecos. Por eso se presentaron cerca de 50 elementos al primer "try out" (campo de pruebas) que se realizó en esta frontera con miras a integrar la Selección de Tamaulipas Sub 19, misma que representará a México en el International Bowl 2019, torneo que se jugará del 16 al 18 de enero.

En Reynosa fue la primera parada para buscar talento, esto luego de que el 2018 fue un año con grandes resultados tanto a nivel estatal como nacional, siendo Búfalos y Corre Norte los equipos protagonistas.

Pero los jugadores que estuvieron a prueba no solamente eran de Reynosa, también se presentaron elementos de Matamoros, San Fernando y Río Bravo, es decir, se observó con lupa a los mejores de la Zona Norte, en este trabajo en conjunto que realiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto del Deporte de Tamaulipas y la Asociación Estatal de Futbol Americano.

Un staff de entrenadores comandados por el coach Oscar Garza, trabajaron por espacio de dos horas con los jugadores, se observaron aspectos técnicos, tácticos y físicos, esto en el campo del "Infierno Naranja".

Durante la semana se trasladarán a Ciudad Victoria y a Tampico para agregar el talento que se encuentra en el centro y sur del estado.

El coach Garza trabaja contra reloj para definir el roster de la selección TAM que hará historia al participar en un torneo de gran importancia a nivel internacional, en el cual se medirán ante selectivos de Estados Unidos, Canadá, Japón, Panamá, entre otros.