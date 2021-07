En busca de la parejita

Sherlyn sabe que el tiempo no perdona y a sus 35 años de edad está dispuesta a darle un hermano a su pequeño hijo André, en el futuro cercano.

“Yo creo que sí, muy pronto. Me gusta ser mamá, se me da fácil y creo que si no te aplicas en tener hijos, después le vas dando largas y ya tampoco tengo tanto tiempo para eso”, señaló. A decir de Sherlyn, ella ha disfrutado mucho la etapa de madre.

“Es la actitud que tú tengas a lo que te toca, si te la vives quejándote, la maternidad puede ser pesada, pero la verdad es que lo he disfrutado mucho y valoro cada uno de los días con mi hijo”, destapó y agregó que piensa compartir estos momentos con sus amigas Zoraida Gómez y Dulce María, quienes también fueron mamás.