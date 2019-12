William Levy está emocionado porque su primera película en la que participa como productor, guionista y protagonista, En Brazos de un Asesino, se estrena el viernes en Estados Unidos.

El cubano asegura que fue necesario mantenerse alejado de los reflectores para hacer realidad uno de sus sueños, junto con la apertura del restaurante Level29, que inauguró hace poco.

LE DEDICA

TIEMPO

“Si me alejé un poco fue para crear lo que quería. No me podía enfocar y dedicarle tiempo a lo que quería lograr, que era crear esta productora enfocada en contenido para el mercado latino”, señaló el actor.

William Levy Entertainment es el nombre de esta empresa, con la que desea ofrecer entretenimiento de calidad al público hispano.

“No pretendo estar solamente delante de las cámaras, sino también detrás. Me costó tres años crear esto, pero ya estamos contentos porque estamos a días de ver esto hecho realidad”.

BASADA EN LIBRO

Levy produjo En Brazos de un Asesino para alejarse de los personajes de telenovelas con los que el público solía identificarlo.

“Mi socio Jeff Goldberg y yo estábamos en una gira por Latinoamérica y empezamos a buscar contenido, y encontramos este libro (“Killing Sarai”). Me sentí identificado porque estaba buscando algo diferente en mi carrera, quería darle algo distinto al público.

“Me dije: ‘este personaje es perfecto. Es un asesino, no demuestra mucho las emociones, y ¡no llora!’”.

LA TRAMA

En Brazos de un Asesino, basada en la novela de J.A. Redmerski, cuenta la historia de Víctor (Levy), un hombre apuesto, inteligente y seductor que tiene un secreto: es un asesino a sueldo sin compasión.

Cuando visita la casa de un narcotraficante para cobrar el dinero por su mas reciente crimen, se encuentra con Sarai (Alicia Sanz), quien lleva nueve años secuestrada por el criminal.

“Es una película que está llena de acción, suspenso y romance.

“Es un poquito fuerte, pero es una propuesta diferente para el público y va mas allá de las comedias románticas”, agregó sobre el filme, en el que participan el mexicano Roberto Sosa y el español Adrián Lastra.