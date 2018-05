En el banquillo de los acusados

Madrid, España

Ocho mujeres han acusado al actor estadounidense Morgan Freeman de 80 años de acosarlas sexualmente, según un artículo publicado ayer por la CNN.

Este medio estadounidense realizó una investigación en la que habló con 16 personas, de las cuales ocho reconocieron que fueron víctimas de acoso y describieron cómo el actor se comportaba inadecuadamente con ellas en los rodajes y en las promociones de algunas películas y en su productora, Revelations Entertainment.

AL DESCUBIERTO

Una de las mujeres que ha relatado cómo se comportaba con ella Freeman, trabajó con él en la película "Going in style" ("Un golpe con estilo") en 2017, una comedia protagonizada por el propio Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. El trabajo para ella se convirtió en un calvario con varios meses en los que sufrió acoso: toqueteos no deseados, comentarios sobre su cuerpo y sobre su ropa casi a diario, según explicó la mujer, quien no ha desvelado su nombre a la CNN.

En una ocasión incluso, Freeman trató repetidamente de levantar su falda y le preguntó si llevaba ropa interior. Alan Arkin, quien trabajaba con ellos en "Going in style", le pidió al actor que se detuviera, siempre según su relato. "Morgan se asustó y no supo qué decir", ha contado esta mujer a la CNN.

La producción de la película no es el único caso que ha salpicado a Freeman. Otra mujer, miembro de la dirección de "Now you see me" ("Ahora me ves") en 2013, también ha contado al medio estadounidense que el actor ganador del Óscar por "Million dollar baby" la acosó a ella y a su asistente durante la grabación de la película con comentarios continuos sobre sus cuerpos.

"Freeman se acercaba a mi escritorio para saludar y se quedaba ahí parado, mirándome fijamente los pechos", dijo.

Freeman es una de las estrellas más importantes de Hollywood con una carrera cinematográfica que abarca casi cinco décadas. En el artículo de la CNN se citan hasta siete mujeres que describen un ambiente de acoso y comportamientos inadecuados en su productora Revelations Entertainment, que según el actor, había sido creada para promocionar a intérpretes negros ante su frustración por la falta de oportunidades para ellos.

Sin embargo, varias extrabajadoras de la productora han contado a la CNN que había un ambiente de trabajo "tóxico", con acoso y comentarios sexuales inapropiados.

UNO MÁS

A raíz del caso Weinstein se han multiplicado las denuncias de mujeres que relatan episodios de este tipo por parte de hombres poderosos.

La oleada comenzó a primeros de octubre de 2017 con relatos sórdidos del mundo de Hollywood, pero se ha extendido a los ámbitos de la política y los medios de comunicación.