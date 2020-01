En Atlas no ven el grito como homofóbico

En los integrantes de la Barra 51 hay frustración y tristeza por el veto al Estadio Jalisco.

El grupo de animación está a favor de erradicar el grito, pese a que consideran que en realidad no hay un insulto de por medio.

"La verdad es una tristeza muy grande, duele mucho que por algo insignificante nos pase esto porque han pasado otras cosas más difíciles. Yo no veo mal gritar ´Puto´ porque el gritarlo está en nuestra vida cotidiana, y los tapatíos tenemos el vocablo más grosero de México.

"Nunca pensamos que fuera homofóbico, y el veto es algo triste, no pensamos que fuera a pasar a mayores, pero esperemos que no pase nada más en Guadalajara, porque la gente del América lo gritó tres veces y no pasó nada por ser América", aseguró Jonathan Rojas, mejor conocido como "Reno".

Este aficionado fue el que dialogó con el capitán de los Rojinegros, Hugo Nervo, en el duelo ante Puebla, buscando que ya no se realizará más el grito, tras la segunda suspensión del partido.

"Ya está platicado con los de la Barra 51. Ahí está el video donde yo salgo cuando llega (Martín) Nervo conmigo, y le digo que nosotros no fuimos sino la gente de la zona preferente donde está la puerta 11, y también salió gente de la puerta 10.

"Será un trabajo muy difícil a nivel nacional, somos un País verdaderamente muy expresivo, y esperemos que aquí acabe, nosotros fuimos los que lo organizamos haciéndoselo saber a Oswaldo Sánchez, y ahora esperamos quitarlo por otro grito, pero sin insulto. Yo estoy promoviendo el gritar el "¡Ehhhh!" y después callarnos todos", comentó.

Rojas dice entender la molestia del presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri.

"El señor tiene mucho que perder, y el aficionado también, lo ponemos en la balanza como dueño de una empresa y de un negocio es muy difícil, y con este veto él va a perder más o menos como 1 millón de dólares, imagínate cómo le pega a su bolsillo.

"El señor está trabajando bien, yo lo veo a los ojos y me he sentado a platicar con él, no tengo nada que decir de él, está muy molesto por el veto, lo comprendo, sé lo que duele que pase algo no planeado".