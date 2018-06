En Argentina preocupa el estado de Messi

El centrocampista argentino Javier Mascherano aseguró este domingo que el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, "está bien" pero reconoció que como parte de "un colectivo donde las cosas no salen" el atacante del Barcelona tiene "sus frustraciones".

"Leo está bien", dijo el Jefecito en una rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento del equipo en su sede de Bronnitsy, "pero en un colectivo donde las cosas no sale todos tenemos nuestra frustración".



"Él es un ser humano y tiene sus frustraciones, pero está con ganas de revertir la situación y de revertir la imagen que estuvimos dando en estos dos partidos", remarcó.



La selección argentina empató (1-1) en su debut en el Mundial de Rusia ante el combinado de Islandia y perdió (3-0) ante el de Croacia. Eso le sitúa como colista del Grupo D, a falta del encuentro del próximo martes en San Petersburgo ante la escuadra de Nigeria. Para clasificarse a octavos de final, la Albbiceleste necesita ganar y que le favorezca el marcador del Islandia-Croacia.



Javier Mascherano también apeló al orgullo del grupo al recordar que son los "vigentes subcampeones del mundo" y se mostró confiado pese a los malos resultados porque "en algún momento" de este Mundial de Rusia lo tendrán que demostrar.



Mascherano invitó a sus compañeros a poner "todo lo mejor" y a "brindarlo todo hacia el colectivo".



Esa es la conclusión a la que llegaron tras reunirse con el cuerpo técnico.



El combinado argentino está en una situación límite. Colista del Grupo D con 1 punto de 6 posibles, necesita vencer a Nigeria en la última jornada de la primera fase y esperar que el resultado del encuentro entre las selecciones de Croacia e Islandia le favorezca.



"Yo voy a creer en estos chicos hasta el final, porque muchos de ellos me han llevado a jugar tres finales", remarcó el jugador del Hebei China Fortune.



Javier Mascherano apuntó asimismo que en este momento necesitan "certezas" y que los once que salgan a la cancha "tienen que tener las cosas muy claras".



Encontrar estas certezas fue el fin de la reunión mantenida con el técnico Jorge Sampaoli y el cuerpo técnico.



En ella se comprometieron a "aportar, en lo que cada uno pueda, su conocimiento, su experiencia y todo lo que le ha tocado vivir hasta ahora, sea mucho o poco, con el fin de lograr que este equipo vuelva a levantarse y vuelva a competir como lo ha hecho en otras competiciones", dijo Mascherano.



El "Jefecito" normalizó ese encuentro con Sampaoli al señalar que "en cualquier equipo de futbol los entrenadores tratan de saber cuál es la opinión del jugador en cuanto al sentimiento que tiene dentro de la cancha", abundó.



El centrocampista argentino aseguró también que cada jugador está buscando el beneficio "colectivo" y no el individual ante una situación que es "compleja".



"Somos un equipo, somos 23, y todos sabemos lo difícil que es llegar a una estancia como la que estamos ahora. Tenemos que unirnos, dar opiniones y tratar de hacer todo lo posible para que el equipo llegue con la mayor cantidad de certezas al partido (del próximo martes ante Nigeria"), comentó.