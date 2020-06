En aprietos legales

Kim Kardashian atraviesa por un problema legal después de que la empresa de desarrollo de la marca Seed Beauty presentara una demanda a la línea de cosméticos de la diva de reality show: KKW Beauty.

Según documentos obtenidos por TMZ, desde el 19 de junio, la firma de la estrella de Keeping Up with the Kardashians podría poner en peligro los secretos comerciales de la demandante.

El medio estadounidense dio a conocer que Seed Beauty solicitó a un juez una orden judicial que impida a KKW Beauty revelar sus secretos comerciales y prácticas comerciales al magnate de los cosméticos Coty Inc.

Seed Beauty aseguró que soportaron una amenaza similar en 2016 con la antigua empresa matriz de Kylie Jenner, King Kylie. Coty compró a fines de 2019 el 51 por ciento de las acciones de Kylie Cosmetics por 600 millones de dólares, según Forbes.