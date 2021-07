En 2023 México dejará de importar gasolinas: Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con la compra de la refinería Deer Park ayudará a que 2023 México deje de importar gasolinas, se logre la autosuficiencia y que no aumenten los precios en los combustibles.

"De ese 60 % que estamos importando para el 2023 dejaremos de comprar las gasolinas, esto nos significará autosuficiencia, seguridad nacional y que no aumenten los precios de los combustibles, no sólo para ayudar a que no se afecte la economía familiar".