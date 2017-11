‘Empuja’ a Luismi

Monterrey, N.L.

A este “tiburón” no se le va viva ninguna presa, incluso si se trata de Luis Miguel. Carlos Bremer, el empresario regio que participa en el reality Shark Tank México: Negociando con Tiburones, se ha propuesto apoya la reactivación de la carrera de “El Sol”, que se ha visto seriamente afectada a partir de 2015.

Luismi no sólo quedó mal con el público por la ola de conciertos cancelados en México y Estados Unidos; también porque incumplió con el contrato que firmó con Alejandro Fernández para juntos hacer una gira pactada en el 2016, que nunca se realizó, y por la que recibió un adelanto de 5 millones de dólares.

“Lo que queremos realmente es reactivarlo, que esa estrella de México vuelva a los escenarios y que cambie la imagen que hay, de que ya no era tan cumplido, que ya no era tan serio, que vuelva a ser mejor de lo que llegó a ser en su momento”, dijo el CEO y Presidente del Consejo de Value Grupo Financiero, quien promueve la segunda temporada del reality que se transmite por Canal Sony.