Empresas turísticas seguirán quebrando

Las empresas turísticas van a seguir quebrando durante el presente año y las que sobrevivan continuarán quemando caja, advirtieron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

"Con las restricciones actuales de ocupación y operación, habrá muchas empresas del sector hotelero que probablemente no podrán llegar al segundo semestre de este año", expresó este martes Braulio Arsuaga, presidente del CNET.

"El año no se ve bien, no se ve una recuperación importante. Si nos comparamos con 2019 (antes de la pandemia) estaremos muy lejos en cuanto a los volúmenes que se requieren para no quemar caja.

CLAVES PARA REACTIVACIÓN

El CNET y el Cicotur expusieron 10 claves para poder afrontar el largo camino de la reactivación turística en el país.

La primera consiste en asegurar la conectividad aérea, pues consideran que la salida de Interjet y los retos que enfrenta Aeroméxico ponen en riesgo de manera significativa la conectividad de los destinos mexicanos. .

La segunda clave plantea considerar el turismo como una actividad esencial y poner a los trabajadores del sector en los primeros lugares de los procesos de vacunación.

La tercera señala la necesidad de acotar legal y normativamente el boom de la competencia desleal en la industria informal del alojamiento.

La cuarta consiste en el lanzamiento de la campaña "Ya te quedaste en casa, ahora sigue quedándote en México".

La quinta señala la integración de paquetes de ayudas para las empresas por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales.

La sexta clave indica la canalización de los recursos del impuesto al hospedaje a la promoción turística, con la intervención del sector privado en la toma de decisiones sobre su uso.