Empresas que usan facturación falsa lo hacen con dolo: SHCP

LEÓN, Gto.- Las empresas que utilizan facturación falsa claramente lo hacen con "dolo", sin embargo, aún se analiza si es necesario incluir esa palabra en los cambios al Código Fiscal, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Luego de diversas reuniones entre el sector privado y funcionarios de la dependencia, aún sigue sin definirse si se utilizará la palabra "dolo" o no, explicó el secretario.

"Creo que ya estamos completamente de acuerdo en el fondo, la posición del procurador fiscal es que la redacción deja claro que únicamente afecta aquellas empresas que no tienen ninguna actividad empresarial adicional", comentó.

Durante la Reunión Anual de Industriales 2019 que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Herrera dijo que ambas partes están de acuerdo que no deben usarse facturas falsas, pero aún hay detalles por resolver.

"El sector empresarial lo que quisiera es que refináramos un poquito. No es necesario que haya dolo. Claramente alguien que está presentando facturas de empresas falsas, que está presentando gastos que no hizo, claramente hay un dolo. Entonces en esas estamos, nada más viendo si es necesario o no, pero yo diría que en el fondo estamos completamente de acuerdo", explicó.

La decisión se tendrá en los próximos días, según explicó Herrera, aunque aclaró que el tema no corresponde solamente a la Secretaría de Hacienda, sino que será una propuesta que deberá de aprobar el Congreso de la Unión.

"No nada más es un asunto con nosotros eso ya está en la cámara de diputados, más que con nosotros es que el acuerdo que lleguemos lo podamos transmitir a la cámara de diputados", aclaró.