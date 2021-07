"Los empresarios no somos eso que se nos dice, que a veces se nos critica, que nos coludimos para evadir, para no compartir, para no hacer lo correcto", esgrimió.

En la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en torno a la integridad, gobernanza y cultura fiscal de las empresas, invitó a alcaldes y gobernadores a signar un compromiso similar para abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

Noticia Relacionada Empresas no pactan para evadir, dice el CCE

Destacó la relevancia de que no sólo los empresarios, sino la sociedad en su conjunto, establezca comportamientos diarios en el cual paguen sus impuestos, se respete el medio ambiente, se paguen adecuadamente los salarios, las cuotas al seguro social y del Infonavit.

El presidente del CCE también aseguró que "tenemos un gran país", aunque no se ha logrado satisfacer las necesidades de todos.

"Falta movilidad social, tenemos una juventud sin posibilidades de desarrollo, diferencias sociales cada vez más marcadas, acostumbrados a vivir y convivir con índices de pobreza que no son manejables", lamentó Salazar Lomelín.

"Hemos dejado muchas veces que las decisiones para construir nuestro país estén en manos de la ignorancia, de la visión cerrada, de una situación ideológica equivocada, cuando nosotros, los que podemos hacerlo, podemos definitivamente construir", agregó.

En tanto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos precisó que no se prevé que para el paquete económico de 2022 se presente una reforma fiscal de gran calado, pero sí una mayor fiscalización.

"Esperamos como ya se anunció, no una reforma fiscal de gran calado como la que necesita nuestro país; esperaríamos una miscelánea fiscal con aspectos que incentivarían la reactivación económica", manifestó la presidenta del instituto, Diamantina Perales Flores.