Empresarios promueven ‘home-office’

Pese a que Reynosa ya se encuentra en fase II de la nueva normalidad, el titular, Federico Alanis Peña consideró que es necesario seguir con un ritmo de trabajo medio, sin aglomeraciones, guardando la sana distancia y priorizando la salud. “Se que es un mensaje fuerte y difícil para los empresarios quienes ya queremos recuperarnos, pero no hay que olvidar que los casos ahí están, continúan apareciendo, por eso les pedimos que no regresen a todos los empleados, que se busquen formas para trabajar desde casa, o que los turnen, que vayan en diversos días para que se respeten la sana distancia”.

Noticia Relacionada Se apaga su brillo

Las empresas de esta frontera recibieron con la fase II de la nueva normalidad, el permiso para extender sus operaciones al 25, 30, 40 y 50 por ciento según el giro, por lo que Alanis Peña insistió en lo importante que es llevar un control sanitario de los clientes y de los empleados.

A la Canacintra pertenecen industrias pequeñas, desde talleres, panaderías, tiendas departamentales y de consumo en general, así como maquiladoras, ramo que en la actualidad representa el 80 por ciento de la actividad comercial en Reynosa.

Por ello, agregó: ”No podemos bajar la guardia, les pedimos que en la medida de lo posible sigan en casa, hay oficios en donde no se puede y lo entendemos, en esos casos ha que vigilar el uso de cubrebocas, los tapetes, los filtros sanitarios, las pruebas de temperatura y todo lo que sea necesario para que el negocio este libre de coronavirus”.

¿Y los prestamos?

En torno a la cuestión económica, retomó el tema de que las autoridades continúen impulsando programas financieros con tasas de interés preferencial. “Hay muchos que no han podido acceder porque no tienen dinero para pagarlos, nosotros agradecemos que se hayan creado prestamos pero creemos que pueden ser todavía más accesibles, tenemos ni sal para un aguacate, no hay dinero, es muy triste la situación en la que estamos”, concluyó.