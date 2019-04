Empresarios mexicanos piden mantener abiertas las fronteras

MÉRIDA, Yuc.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, manifestó la preocupación de los empresarios mexicanos de que se mantengan las fronteras abiertas, libres y eficientes y pidió no confundir los problemas de migración con la situación del comercio y de la industria.

En el marco de la Convención US-México CEO Dialogue que se celebró el mediodía de este viernes en esta ciudad y con la participación del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ros y el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Tom Donohue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, el líder empresarial sostuvo que "la buena noticia" es que los empresarios norteamericanos dijeron que "hay dinero para invertir pero que no tienen crédito", mientras que en México "no hay dinero pero hay crédito", por lo que es una condición para cooperar y ponerse de acuerdo para trabajar en forma conjunta.

Señaló que los empresarios mexicanos están en la mejor disposición para lograr que el T-MEC se apruebe y expresó que todavía ayer en la Cámara de diputados se alcanzaron los acuerdos sobre la reforma laboral constitucional que son uno de los aspectos necesarios para avanzar en este acuerdo con el vecino país del norte.

Señaló también que los empresarios mexicanos están en total disposición de colaborar y ver que en un marco de respeto, legalidad y transparencia se logren establecer acuerdos de beneficio de ambas partes.

Elogió que estos acuerdos y compromisos no sean solamente una aspiración sino un compromiso convencido de que puede lograrse una buena y fructífera relación con los Estados Unidos.