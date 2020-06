Empresarios de Victoria entran al quite con agua

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de empresarios locales entre los que se encuentra el alcalde suplente de Ciudad Victoria, Miguel Mansur Pedraza, dieron inicio al programa ´Empresarios Unidos por Victoria´ para llevar agua potable a través de camiones cisterna a las colonias más pobres de la localidad las cuales no cuentan con dicho servicio.

"A partir de hoy vamos a trabajar en un proyecto de llevar agua, no nos vamos a meter en temas políticos más que en un tema de apoyo social", aclaró el suplente del Presidente Municipal Xicoténcatl González Uresti, "la idea es no llevar agua a una sola persona sino tener en cuadras en donde se vacíe el agua a cada uno de ellos... no va haber distingo va a ser parejo, no te van a brincar de un lado a otro y la idea es que sea parejito esto".

Este jueves iniciaron actividades en la colonia Vamos Tamaulipas y sus cinco etapas, a quienes estarán transportando agua a través de una pipa con capacidad para ocho mil litros; la unidad estará entregando el líquido cuadra por cuadra hasta cubrir un sector en un lapso de ocho horas diarias, para posteriormente pasar al siguiente sector.

De inicio, se estará trabajando en el sector norponiente debido a que se trata de uno de los sectores más poblados y que tradicionalmente carecen del recurso, "los suplentes no tenemos ninguna actividad política ni administrativa dentro de una administración, hay suplentes en los regidores, en los síndicos y hasta en el presidente, pero nada que ver", aseguró Mansur Pedraza a la pregunta de si ese esfuerzo era en respuesta a pendientes por parte de la autoridad municipal.

La agrupación empresarial la integran marcas como: empresas SIVAGAS, Don Pollo, Botanas Lovie´s, FISA Implementos, Proyecta, Massey Ferguson, Hielo y Agua Ideal, Refaccionaria 5 Carrera, Ropa Victoria, Camarón Chelero; aunque se espera que crezca el número de participantes para ampliar la oferta hacia la ciudadanía, "algunos de los que trabajamos con asistencia social tenemos otro tipo de programas y asistencias pero específicamente ´Unidos Por Victoria´ es atender la necesidad de surtimiento del agua a las colonias que así lo requieran".