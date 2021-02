Empresario de EU ofreció despensas por sus adeudos

A pesar de que no reveló su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cuando le comentó a un directivo estadounidense que su empresa tenía adeudos fiscales con el gobierno federal, éste le ofreció la entrega de despensas en lugar de pagar los cerca de 10 mil millones de pesos que debía de impuestos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que en sexenios anteriores los "de arriba" no pagaban, mientras que los pequeños empresarios, y dueños de tiendas de abarrotes lo tenían que hacer, "y arriba se decidía que se necesitaba una reforma fiscal, porque había que recaudar más".

"Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero, porque habíamos mantenido una conversación con un grupo de empresarios y le corrí la cortesía de decirle: A lo mejor no te han informado -es un estadounidense, entonces yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor- no te han informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos".