Walmart supera expectativas de ganancias

NUEVA YORK.- Walmart registró otro trimestre excepcional, con ventas y ganancias sólidas que superaron con creces las expectativas de Wall Street, a medida que conquista a un número creciente de estadounidenses con dificultades económicas que se muestran cada vez más preocupados por la economía.

Al tiempo que otros minoristas reducen sus previsiones, el minorista más grande del país elevó sus perspectivas financieras el jueves tras un sólido tercer trimestre, preparándose para una fuerte temporada de compras navideñas.

Walmart Inc., con sede en Bentonville, Arkansas, también anunció el jueves que trasladará la cotización de sus acciones ordinarias de la Bolsa de valores de Nueva York al Nasdaq, mercado con fuerte presencia tecnológica. Se prevé que sus acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 9 de diciembre, bajo el mismo símbolo bursátil «WMT».

Doug McMillon, el CEO de Walmart que sorprendió a los inversores la semana pasada con planes de retirarse a principios del próximo año, ha transformado a la compañía en un gigante minorista impulsado por la tecnología que ha apostado fuertemente por la automatización y la inteligencia artificial.

McMillon lideró un período de sólido crecimiento de ventas desde que se convirtió en director ejecutivo en 2014, enfrentándose cara a cara con el gigante en línea Amazon. John Furner, de 51 años, jefe de operaciones de Walmart en Estados Unidos, asumirá el cargo el 1 de febrero, el día después que la jubilación de McMillon se haga efectiva.

El cambio de liderazgo llega en un momento desafiante para las empresas de Estados Unidos que han pasado meses navegando un entorno económico incierto al tiempo que el presidente Donald Trump impone aranceles generalizados a las importaciones y lleva a cabo una represión migratoria que amenaza con reducir el número de trabajadores disponibles en Estados Unidos.

El desempeño de Walmart sirve como un barómetro del gasto del consumidor dado su tamaño y vasta base de clientes. La compañía sostiene que el 90% de los hogares en Estados Unidos dependen de Walmart para una variedad de productos, y más de 150 millones de clientes compran en su sitio web o en sus tiendas cada semana.

"Estamos ganando cuota de mercado, mejorando la velocidad de entrega y gestionando bien el inventario. Estamos bien posicionados para un fuerte final de año y más allá de eso", afirmó McMillon en declaraciones preparadas.

Eso se compara con un desempeño mixto de otros minoristas hasta ahora este trimestre.

Las ganancias del tercer trimestre de Target cayeron en un momento en que el minorista lucha por atraer a compradores presionados por una inflación persistentemente alta. La compañía de Minneapolis indicó el miércoles que espera que su caída en las ventas se extienda durante la crítica temporada de compras navideñas.

El trimestre más reciente es el último desafío para el nuevo CEO entrante Michael Fiddelke, un veterano de 20 años en la compañía que reemplazará al Brian Cornell en febrero.

Home Depot, que presentó sus resultados del tercer trimestre el martes, registró un panorama mixto, marcado por una menor incidencia de tormentas violentas en la costa, una mayor incertidumbre entre los consumidores estadounidenses y un mercado inmobiliario en profunda recesión. La compañía redujo su pronóstico de ganancias ajustadas para el año fiscal 2025, pero elevó sus expectativas de crecimiento de ventas.

TJX, que opera HomeGoods y TJ Maxx, continúa atrayendo a compradores frugales. El miércoles, mejoró su previsión para todo el año y presentó mayores ganancias y ventas durante el trimestre reciente.

También Walmart se ha enfocado intensamente en mantener precios bajos cuando la compañía bajo la dirección de McMillon despliega nuevas tecnologías, desde inteligencia artificial hasta robótica.

Al mismo tiempo, la compañía ha invertido fuertemente en comercio electrónico y entregas más rápidas.

Walmart ha buscado además nuevas fuentes de ingresos como la publicidad y lanzó un programa de membresía llamado Walmart + para competir con Amazon Prime.

Esos esfuerzos han rendido frutos.

Las ganancias del tercer trimestre aumentaron a 6.140 millones de dólares, o 77 centavos de dólar por acción, en el trimestre que terminó el 31 de octubre. Las ganancias ajustadas fueron de 66 centavos de dólar, o seis centavos más de lo que Wall Street había esperado, según una encuesta de FactSet. Eso es mucho mayor que los 4.580 millones de dólares, o 57 centavos de dólar por acción, que la compañía ganó en el mismo período del año pasado.

Las ventas mejoraron casi un 6% a 179.500 millones de dólares, también superando las expectativas de la mayoría de los analistas.

Las ventas comparables en las tiendas de Walmart —aquellas de ventas de tiendas físicas establecidas y canales en línea— subieron 4,5% en el tercer trimestre, apenas por debajo del 4,6% del trimestre anterior.

El número de transacciones en las tiendas de Walmart aumentó un 1,8%, y el tamaño promedio de las transacciones se incrementó 2,7%.

Las ventas globales de comercio electrónico mejoraron en un 27%. Eso sucede tras un salto del 25% en el segundo trimestre y un crecimiento del 22% en el primer trimestre.

La compañía indicó que ahora espera que las ganancias ajustadas de este año estén en el rango de 2,58 a 2,63 dólares, por encima de la previsión de agosto de entre 2,52 y 2,62 dólares por acción.

Walmart espera que las ventas para el año aumenten entre un 4,8% y un 5,1%. Eso es superior a sus estimaciones anteriores de 3,75% a 4,75%.

Los expertos estaban prediciendo 2,61 dólares por acción, según los analistas de FactSet.

Las acciones se mantenían esencialmente fijas antes de la campana de inicio de operaciones bursátiles del jueves.