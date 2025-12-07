Quedó superada acusación de EU a bancos: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que el capítulo que vivieron instituciones señaladas por Estados Unidos ya quedó superado gracias a la coordinación del sector con las autoridades financieras.

Ahora toca completar la implementación total del marco regulatorio internacional dictado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III, consideró.

"El episodio más reciente que, de manera conjunta, hemos superado permitió que los mercados continuarán operando de manera ordenada", dijo ante banqueros.

Durante la última reunión del Comité de Asociados de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que se hallaron salidas de mercado para enfrentar esa situación.

Enfatizó la importancia de la coordinación, tanto para el desarrollo e implementación de la regulación, como para responder a eventos adversos.

Por lo que exhortó a las instituciones a seguir fomentándola ahora para trabajar en lo que resta para fortalecer el sistema financiero.

"Estamos seguros de contar con su apoyo para lograr la implementación completa y consistente de los elementos restantes de los estándares de Basilea III", solicitó.

Aseguró que el sistema financiero en su conjunto ha mostrado en todo momento fortaleza y resiliencia. Se debe en buena medida, señaló, a que se han fortalecido marcos regulatorios y de supervisión, así como las prácticas de gestión de riesgos de las instituciones.

Dijo que esa sinergia ha resultado en niveles de capital y liquidez que permiten una operación prudente de la banca en México, así como soportar los choques que se han presentado en los últimos años.