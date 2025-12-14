Vanguard no descarta que México pueda tener mínima recuperación

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Vanguard, la segunda administradora de activos más grande del mundo, los aranceles y el nearshoring seguirán siendo temas importantes para México, en sus perspectivas para 2026.

Para el economista jefe para las Américas y responsable de construcción de cartera, Roger Aliaga-Diaz, hay elementos para que tenga una pequeña recuperación el próximo año que incluso podría ser cercana al 1.5%, algo que consideró sensato.

La promesa de relocalización de empresas se seguirá manteniendo, mientras que la incertidumbre alrededor de las tarifas en comercio exterior, está disminuyendo.

De ahí que considera que si bien el crecimiento está por debajo de la tendencia, para 2026 luce mejor demostrando la gran resiliencia que ha tenido haciendo frente al panorama arancelario.

En la parte externa, Vanguard consideró que los mercados financieros internacionales tienen buenas razones para estar exuberantes, tras los importantes obstáculos en 2025 con el aumento de aranceles, la repentina desaceleración de la oferta laboral y del crecimiento.





Impulso de la inteligencia artificial

En ese contexto, el economista jefe global y director global del Grupo de Investment Strategy Group, Joe Davis, señaló "vemos aproximadamente un 60% de probabilidad de que la economía estadounidense alcance un crecimiento real del 3% en los próximos años".

Vanguard espera que para el próximo año EU crezca 2.25% con una inflación de 2.6%, tipos de interés de política monetaria de 3.5% y una tasa de desempleo de 4.2%.

Davis presentó el informe "Exuberancia por la Inteligencia Artificial (IA): alza económica, baja en el mercado bursátil", junto con Aliaga-Díaz y las economistas jefes para Europa y Asia Pacífico, Jumana Saleheem, Qian Wang.

El análisis pone de manifiesto que la inversión en IA impulsará un crecimiento económico significativo en EU pronosticando una aceleración modesta en 2026 y un potencial de crecimiento real del 3% en los próximos años.

No obstante, se advierte que, a pesar de este optimismo económico, los riesgos están aumentando en los mercados bursátiles actuales debido a las elevadas valoraciones en el sector tecnológico.

Wang alertó que el valor actual neto de la inversión en IA está lejos de ser seguro, pues realmente depende de si la empresa puede mantener puntos fuertes o si puede seguir disfrutando de capital barato.

De acuerdo con el reporte es poco probable que se cumplan las altas expectativas de las acciones tecnológicas estadounidenses por al menos dos razones.

La primera es que las expectativas de ganancias ya son muy elevadas, y la segunda es la subestimación típica de la destrucción creativa provocada por nuevos participantes en el sector, lo que erosiona la rentabilidad agregada.

Así están estimando de manera moderada de rendimientos bursátiles en EU del 4% al 5% de rendimiento promedio en los próximos cinco a 10 años.

Se prevé que la actual ola de inversión física impulsada por la IA sea una fuerza poderosa, que recuerda a períodos anteriores de gran expansión de capital, como el desarrollo de los ferrocarriles a mediados del siglo XIX y el auge de la información y las telecomunicaciones a finales de la década de 1990.