China y EU trabajarán para resolver problemas relacionados con TikTok

ESTADOS UNIDOS.- La reunión del jueves entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping produjo una serie de decisiones para ayudar a reducir las tensiones comerciales, pero no hubo ningún acuerdo sobre la propiedad de TikTok. "China trabajará con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok", informó el Ministerio de Comercio de China después de la reunión.

No se dieron detalles sobre ningún avance hacia el fin de la incertidumbre sobre el destino de la popular plataforma de intercambio de videos en Estados Unidos.

El gobierno de Trump había señalado que, finalmente, podría haber alcanzado un acuerdo con Beijing para mantener la operación de TikTok en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó el domingo en "Face the Nation" de CBS que los dos líderes "consumarán esa transacción el jueves en Corea".

Amplias mayorías bipartidistas en el Congreso aprobaron —y el presidente Joe Biden firmó— una ley que prohibiría el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos si no encontraba un nuevo propietario en lugar de la empresa china ByteDance. La plataforma estuvo fuera de línea brevemente en enero, pero en su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla en operación mientras su gobierno intenta llegar a un acuerdo para la venta de la empresa.

Siguieron tres órdenes ejecutivas más, ya que Trump, sin una base legal clara, extendió los plazos para llegar a un acuerdo en relación con la plataforma. La segunda fue en abril, cuando las autoridades de la Casa Blanca creían estar cerca de un acuerdo para convertir TikTok en una nueva empresa de propiedad estadounidense. Eso se vino abajo cuando China se retiró después de que Trump anunciara la imposición aranceles significativamente más altos sobre los productos chinos. Los plazos de junio y septiembre pasaron mientras Trump seguía diciendo que permitiría que TikTok continuara operando en Estados Unidos de una manera que satisfaga las preocupaciones de seguridad nacional.

La orden de Trump tenía como objetivo permitir que un grupo de inversores liderado por estadounidenses comprara la aplicación a ByteDance, aunque el acuerdo también requiere la aprobación de China.

Sin embargo, el acuerdo de TikTok "no es realmente algo importante para Xi Jinping", señaló Bonnie Glaser, directora del programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund, durante una conferencia de prensa el martes. "(China está) feliz de dejar que (Trump) declare que finalmente han mantenido un acuerdo. Si ese acuerdo protegerá o no los datos de los estadounidenses es una gran pregunta para el futuro".