Trump atrasa un año aumento de aranceles

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump firmó una proclamación de Nochevieja que posterga un año el aumento de aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores, alegando que hay conversaciones comerciales en curso.

La orden de Trump promulgada el miércoles mantiene en vigor un arancel del 25% que impuso en septiembre a esos bienes, pero retrasa por un año más un arancel del 30% sobre muebles tapizados y un arancel del 50% a gabinetes de cocina y tocadores.

Los aumentos iban a entrar en vigor el 1 de enero. El presidente republicano ha instituido una amplia gama de impuestos sobre bienes importados para abordar desequilibrios comerciales y otros problemas.

Trump ha dicho que los aranceles sobre los muebles son necesarios para "fortalecer a la industria estadounidense y proteger la seguridad nacional".

El retraso es el episodio más reciente en la montaña rusa de las guerras arancelarias de Trump desde que regresó al cargo el año pasado. En ocasiones el presidente ha anunciado gravámenes sin previo aviso, y luego los ha retrasado o retirado de manera igualmente abrupta.

El gobierno de Trump también indicó el miércoles que podría dar marcha atrás a una propuesta de arancel elevado sobre la pasta italiana que habría colocado la tasa en 107%. Washington había amenazado con imponer un fuerte arancel a los fabricantes italianos de pasta después de que el Departamento de Comercio estadounidense lanzara lo que dijo era una revisión antidumping de rutina basada en acusaciones de que dichos fabricantes vendían productos a Estados Unidos a precios por debajo del mercado y socavaban a los competidores locales.

Una decisión final sobre las sanciones estaba programada para el 2 de enero, con la opción de extenderla.

El Departamento de Comercio señaló el miércoles que, con base en una nueva revisión, las tasas se reducirían a entre 2,26% y 13,89% para los fabricantes de pasta porque habían atendido muchas de las preocupaciones del departamento. Ahora se ha programado una decisión final para el 12 de marzo.

La agrupación comercial agrícola italiana Coldiretti y otra asociación de la industria alimentaria, Filiera Italia, acogieron con satisfacción el anuncio. Los dos grupos comerciales se habían opuesto firmemente a los aranceles originales y exhortaron al gobierno italiano a intervenir.

Ambas asociaciones dijeron que los aranceles propuestos originalmente habrían duplicado el costo de un plato de pasta para las familias estadounidenses, "abriendo la puerta a productos con nombres italianos y sancionando a la calidad auténtica de lo ´Hecho en Italia´".

Informaron que en 2024 las exportaciones de pasta italiana a Estados Unidos ascendieron a 671 millones de euros (787 millones de dólares).