´Asfixia´ a SCT

MONTERREY, NL.- En la delegación de la SCT de Nuevo León no hay recursos desde hace meses y esto está afectando a los transportistas locales.

Empresarios del transporte señalan que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) lleva entre tres y seis meses que no ha entregado las boletas que tienen que llenar los transportistas del sector de carga, que llevan el registro de las revisiones físicomecánicas que deben hacer de forma periódica a sus unidades.

La situación está tan complicada que en algunas oficinas de la SICT hasta papel para impresora han pedido a los transportistas para poder atenderlos.

Los transportistas señalan que, al no tener las boletas de la SICT, sus choferes podrían caer en situación de extorsión o "moches" ante el acoso de los tránsitos.

Un empresario explicó que las boletas son documentos oficiales que otorga la dependencia federal y que los transportistas llenan tras hacer la revisión, ya sea en sus propias instalaciones, si cuentan con un centro de este tipo, o a través de un tercero.

Dijo que en su caso ya son seis meses que lleva sin recibir todas las boletas que necesita.

"Las unidades al no traer las boletas vigentes, son motivos de infracción, incluso de sobornos", lamentó.

Otro empresario dijo que tiene información que líderes de la Conatram, y algunos de la Canacar han sostenido reuniones con los funcionarios de la SICT, quienes reconocen el problema y que dicen que lo van a arreglar, pero siguen sin tener las boletas.

"Ya han tenido reuniones, y les dicen que van mejorar el servicio, y eso nos lo comunican a nosotros, pero no hay nada, a pesar de que hay quejas de muchos compañeros transportistas de que siguen muy tardados los trámites", reveló.

En Nuevo León, la delegación de la SICT la dirige Jorge Villafranca, que tiene un mes de haber asumido el cargo al que llegó luego de operar en Tamaulipas la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum a la Presidencia.

Jorge Villafranca Martínez, director general de la delegación SICT en Nuevo León.

A nivel nacional andan de forma similar, dijo un transportista con operaciones en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

"En algunas oficinas de la SICT, incluso nos piden papel de máquina para sus impresoras porque no tienen para comprar", aseveró.

Uno de los entrevistados declaró que era evidente que la SICT no tiene recursos.

"Muchas empresas tenemos nuestro propio centro de verificación, que nos costó mucho trabajo tenerlo para esas revisiones", señaló el transportista, "pero no hay boletas para hacer la verificación.

"Yo al menos tengo más de tres meses y no hay boletas, no nos las da la SCT, no tiene dinero para hacerlas. Pido 400 y me dan 10 nada más".